Joao Rodríguez, el trotamundos de 24 años, ficha por América de Cali

América de Cali, bicampeón de la Liga Colombiana, anunció el fichaje del delantero Joao Rodríguez, un trotamundos de 24 años que ha jugado en equipos de siete países y que fue parte de las Selecciones 'cafeteras' Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

"¡El Bicampeón se refuerza en ataque! Le damos la bienvenida a Joao Rodríguez y le deseamos muchos éxitos y goles vistiendo nuestra camiseta", expresaron los 'Diablos Rojos' en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Rodríguez, cuyo pase fue propiedad del Chelsea inglés entre 2012 y 2019, es la séptima contratación del club tras las llegadas del portero Diego Novoa; de los defensas, Óscar Cabezas y Jerson Malagón; del extremo Jeison Lucumí, que jugó en el Elche en 2020, y de los delanteros Guillermo Murillo y Diber Cambindo.

"Sueño de infancia que hoy es real. Infinitas gracias a Dios por esta oportunidad tan anhelada e importante de llegar al más grande. Solo queda trabajar muy duro para representar todo lo que significa América", expresó el delantero en Instagram, donde publicó una foto de cuando era niño y en la que aparece con la camiseta del club.

El delantero de 24 años tendrá como principal reto recuperar su mejor nivel y consolidarse en el club caleño, pues su carrera de trotamundos ha estado marcada por la irregularidad.

Debutó como profesional en el 2012 con Deportes Quindío, primer club al que fue cedido por el Chelsea, y también jugó en el desaparecido Uniautónoma, cuando ambos equipos estaban en la Primera División de Colombia.

En 2014 hizo parte del Bastia francés y ante la falta de oportunidades fue traspasado un año después el Sint-Truiden de Bélgica, donde solo jugó 12 partidos.

De allí volvió a su país e hizo parte de Independiente Santa Fe y de Cortuluá, dos equipos en los que estuvo entre 2016 y 2017 y donde brilló poco.

El mejor momento de su carrera lo vivió en Tampico Madero de la Segunda División mexicana, en la que disputó 23 partidos y anotó ocho goles en la temporada 2017-2018 y llamó la atención del Tenerife español, en el que también tuvo un paso fugaz sin pena ni gloria.

Jugó luego en Central Córdoba, de Argentina, y de allí regresó a México, donde estuvo en 2020 con Necaxa. Jugó ocho partidos y no marcó ninguna vez.