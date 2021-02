Joao se quita presión: "Olvidé los 127 millones que costé"

Joao Félix está de vuelta. El portugués superó el coronavirus y poco a poco comienza a recuperar su mejor nivel. Salvo sorpresa, será una de las amenazas del Atlético este martes.

Los rojiblancos se enfrentan al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League: "Me gusta la forma en que juega Mount, la forma en que le gusta arrastrar el balón, la forma en que toca el balón".

"Me enfrenté a Chris Willock en el Benfica hace tres o cuatro años y me dijo que el Chelsea tenía un chico que se parecía a mí y me dijo que era Mason Mount. Unos años después apareció en el Chelsea", agregó en 'Daily Mail'.

Joao Félix también habló sobre su mentor: "Cristiano Ronaldo es una gran influencia para mí, cuando estamos con la selección, siempre trata de ayudarme y nos da a todos los jóvenes consejos sobre el trabajo y la motivación".

Y sobre uno de sus mayores ídolos. "Kaká fue mi primera referencia en el fútbol. Solía ver videos de él y, a veces, intentaba copiar sus movimientos y tratar de jugar como él", agregó.

Además, al luso le recordaron que el Atlético había pagado 127 millones de euros por sus servicios: "Siempre se habla de mi precio, pero me olvidé de ese número y del precio que costé. A veces es difícil, pero trato de vivir con ello de la mejor manera".

También se refirió al alto rendimiento de Erling Haaland y Kylian MBappé. "Espero alcanzar ese nivel porque Cristiano y Messi alcanzaron un nivel que ningún otro jugador alcanzó. Mbappé y Haaland están en un buen camino. Quiero hacer lo mismo y mostrar a la gente que también podemos alcanzar ese nivel", manifestó.