Joaquín atizó a Koeman: "Ni lo voy a nombrar, no hizo nada por mí"

Joaquín no tiene en mucha estima a Ronald Koeman, entrenador del Barcelona. En una entrevista con 'Daily Mail', incluso dijo que no quería ni nombrarlo. El motivo es que no le gustó nada cómo se portó con él cuando estuvieron juntos en el Valencia.

"¡Pfff! Ni siquiera lo voy a nombrar. Sinceramente, no hizo nada por mí. Sabes muy bien cómo terminó todo eso. Pero estas son cosas por las que tienes que pasar", comenzó diciendo el capitán del Real Betis. Ya se hizo viral una rueda de prensa tras la marcha del neerlandés del cuadro 'che' en la que le criticó muchísimo.

"Aprendí de eso, pero no fue bueno. Pasé un momento difícil durante ese período. Estaba en ese vestuario donde había jugadores que habían sido excluidos del resto de la plantilla. Todas las mañanas, había una situación realmente tensa. Cuando te levantas y no tienes ganas de entrar al vestuario, eso lo dice todo, fue realmente j*dido", continuó en sus palabras al 'Daily Mail'.

Curiosamente, el trato que a Joaquín no le gustó de Koeman se dio justo cuando, en el Valencia, se le pidió que hiciera lo que está haciendo en el Barça: una criba. Al jugador y al técnico, más de diez años después, les tocará verse las caras de nuevo esta temporada en Liga.