Joaquín avisó a la directiva de que se plantea seguir en el Betis

Joaquín acaba el próximo verano su contrato con el Betis, por lo que la renovación es un tema actual en el conjunto bético. Sin embargo, al jugador de 39 años no le preocupa por el momento.

"No me preocupa, lo importante es que el equipo siga arriba y ganando. Así vendrán cosas buenas. Me siento un afortunado por seguir jugando en este Betis", reconoció el futbolista en declaraciones a 'Radio Sevilla', aunque avisó a los jefes de que espera poder seguir en el equipo.

Por otro lado, el veterano extremo valoró la llegada de Manuel Pellegrini al equipo: "Él lo tenía fácil para decir que no. Si ha venido es porque ve potencial de crecimiento y sabía dónde venía".

"Cuando se firmó (a Pellegrini) y me llamó le vi alegría de entrenar a un club como el Betis. Tiene las ideas muy claras y maneja muy bien el grupo. Le doy más importancia casi a eso que a otros aspectos en un entrenador", concluyó.