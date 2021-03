Joaquín dejó claro que saldrán a ganar el derbi

La leyenda bética Joaquín Sánchez afirmó en una entrevista reciente para 'RTV Betis' que llegan al derbi en un gran estado de forma y con más ganas que nunca: "Estamos con la flechita hacia arriba en el aspecto goleador. Nuestra mentalidad ganadora ahora mismo nos permite poder estar arriba. Vamos a ir a ganar".

El del Puerto de Santamaría sabe que esta siempre es una semana diferente y lamentó la ausencia de público en las gradas: "Se trata de una semana especial, bonita, sevillana. Es una pena no vivirla con nuestras aficiones". Además, aunque el Sevilla no esté pasando por su mejor momento, Joaquín no duda de que es un gran equipo con mucho potencial.

Respecto a sus últimas suplencias, el capitán bético reconoció que lleva fatal sentarse en el banquillo, aunque intenta ser consciente de su rol y entrenar cada día para ser titular. "Mi rebeldía y mi afán de querer jugar siempre es lo que me hace ser uno más. El día que vaya a entrenar con menos alegría me diré 'igual ha llegado mi momento".

Respecto a su renovación lo considera ahora mismo un tema secundario y comparte las palabras de su presidente Ángel Haro, el cual dijo que todo era cuestión de sentarse a hablar, por lo que no parece que esto vaya a ser un problema para la entidad de Heliópolis.