Joaquín jugaría a puerta cerrada

Joaquín Sánchez está siendo muy activo en las redes sociales y ya aseguró que hay aficionados que le agradecen su humor en estos días de cuarentena.

En cuanto al fútbol, el bético espera poder volver a jugar más pronto que tarde, pero subayó que lo primero es poder controlar la pandemia.

"Espero que tarde o temprano se reanude. Es complicado verlo con optimismo, pero esperamos que la semana que viene se pueda controlar el pico del virus y a finales de mayo podamos jugar aunque sea a puerta cerrada. Lo primero es volver a la normalidad", dijo en un directo.

Sobre sus sueños está el conseguir un título antes de despedirse: "Levantar un título es uno de los sueños que no me quito de la cabeza, sobre todo por lo que significa el club para mi. No es fácil competir a este nivel".

Otro jugador como es Canales también hizo hincapié en que hay que ser solidario y acatar todas las órdenes: "Hay que sacar la parte más humana. Yo vivo preocupado por la situación y viéndolo todo casi minuto a minuto. A nivel de salud estamos bien mi familia y yo. El fútbol ahora mismo es secundario", dijo en 'Alfinaldelapalmera.com'.