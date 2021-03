Joaquín quiere ser algo más que revulsivo en el Betis

Joaquín Sánchez ha pasado de ser un importante jugador en los esquemas béticos a ser relegado al banquillo y salir como revulsivo. Esto es algo que, como ha manifestado el propio futbolista a los medios de 'Onda Cero', no le gusta, ya que él quiere salir de inicio.

"No me gusta ser revulsivo, yo quiero jugar de inicio, es verdad que ahora me toca jugar menos porque el equipo tiene una racha buena", afirmó el propio futbolista.

Joaquín es el cuarto goleador más longevo de la historia de La Liga y ya se habla de una nueva renovación para el futbolista de 40 años del Puerto de Santa María. "Tengo la ilusión de poder renovar un año más y me veo con fuerzas para continuar un año más", afirmó en 'El Larguero'.

El Betis es sexto en la clasificación con 42 puntos, lo que lo sitúa en puestos europeos con una ventaja de cinco puntos sobre su principal perseguidor, el Villarreal. El conjunto verdiblanco está sumido en una buena racha de puntos con cuatro victorias consecutivas. La próxima jornada visita el Sáchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC en lo que sin duda será un derbi apasionante.