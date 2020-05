Joaquín rechazó a Mourinho para seguir en el Betis

Joaquín levanta a la grada allá por donde pasa. Querido en todos los campos en los que ha estado, y también en rivales, el extremo recordó el día que Mourinho le esperó en Sevilla para fichale y le dio plantón.

"Una semana antes habíamos jugado en el Bernabéu contra Inglatera, yo hice un partidazo y estuvo allí Mourinho viéndolo. Unos días después grabo un anuncio en Madrid y cuando vuelvo en el AVE me dice mi padre que Mourinho ha aterrizado en Sevilla, que estaba en el Alfonso XIII esperándome. Yo en el tren dándle vueltas. Y no fui", recordó en 'AS'.

"Al día siguiente, volvió Mourinho a Sevilla y Lopera me dijo que tenía que venderme por el futuro del club, pero que estaba en mis manos. Yo le dije que no me vendiera. No lo tenía claro y no me fui", asegurò.

Joaquín ya piensa en el futuro tras la retirada. "Cuando más se acerca más me llama la atención ser entrenador. Sí, quiero sacarme el carnet y verme cómo me desenvolvería, pero no tengo decidido dedicarme a ello", confesó.

El extremo tiene otra pasión que podría hacer al colgar las botas. "Torero, sí, pero es muy difícil. Y sí, quiero torear cuando deje el fútbol, quiero pegarme esa pincelada que siempre he tenido desde pequeño", sentenció.