"¿Joaquín? Si quiere hablar más es su problema"

En el pasado, Koeman tuvo a sus órdenes en el Valencia a Joaquín. De él llegó a decir que tendría "un precio de salida de 30 euros".

Eso fue en la 2007-08, pero el conflicto sigue en el aire. Sobre él le preguntaron a Koeman en la rueda prensa previa al choque ante el Betis, en el que ambos se verán las caras. "Entiendo que es un tema interesante para vosotros, pero no me mojo. Si quiere hablar más es su problema. Yo pienso en el partido, no en cosas individuales o del pasado", dijo.

El técnico prefirió centrarse en el partido contra el Betis: "Cualquier choque es importante. Jugamos en casa, ante un equipo que juega bien. Es complicado, tenemos que estar bien y no cometer los errores defensivos que cometimos ante el Dinamo de Kiev. Hay que estar más metidos".

Koeman depositó toda su confianza en Leo Messi. "Lo veo bien, fuerte", dijo. "Es un ganador y, como todos, pasa por momentos más o menos complicados. Es un gran jugador, muy importante en el ataque. Siempre crea problemas al contrario", analizó.

No dijo Koeman si será o no titular el '10'. "Todos los días recibo información del estado físico de cada jugador y sé si pueden jugar. Si no está al 100%, no lo pondré", señaló.

Aprovechó para mandar un mensaje a los que dicen que Leo está en declive. "Tiene mucha calidad. Estamos habituados a que marque las diferencias. Es muy decisivo", sentenció.

Le defendió también de la imagen ante el Dinamo de Kiev en la que se le vio caminando: "Es más importante el trabajo que una imagen. A cualquier jugador le pueden sacar una imagen que está andando. Ni lo he visto ni me interesa. Tengo mi opinión sobre la actitud de Messi y es buena".

Tuvo también palabras para Aleñá y Riqui Puig. "Con Aleñá hablé sobre su futuro aquí y también con Riqui Puig. Si alguien merece minutos, se los doy. Eso siempre está en manos de los jugadores", dejó el técnico el balón en el tejado de sus futbolistas.

Por último, admitió la falta de efectividad del Barcelona. "Puede que se junten varias cosas... Cuestión de confianza, dudas... También depende de las calidades de cada uno. Los rivales tienen que saber que hay jugadores que desde fuera del área pueden marcar", finalizó.