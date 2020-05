Joel se apunta al derbi tras superar el COVID-19

Joel Robles, el último jugador bético en incorporarse tras dar positivo en el test PCR de la COVID-19 hace casi tres semanas y haber tenido que esperar luego a dos resultados negativos, aseguró encontrarse "muy bien" y centrado en el trabajo y en el derbi con el que se reanudará LaLiga Santander, posiblemente el 11 de junio.

"Mi posición es diferente. En cuatro o cinco días estaré con el grupo. Para nosotros este tipo de partidos son especiales y tenemos muchas ganas de que llegue ese día, pero lo importante es recuperar el tono físico, las sensaciones con las que acabamos, estar frescos mentalmente", afirmó el meta en la noche de este martes a 'Betis TV'.

Indicó que, tras el "jarro de agua fría" de la paralización de LaLiga y "todas las consecuencias que ha tenido este virus, con fallecimientos y problemas", "jamás" se esperaba contagiarse, pues sólo había salido a hacer la compra y guardando todas las precauciones, por lo que se mostró feliz de su plena recuperación.

"Ver a los compañeros entrenando se me hizo complicado, pero no lo he pasado mal porque estaba bien y mi familia también. Hay otras personas que estaban muchísimo peor, no podía quejarme de nada", recalcó Joel, que apeló a cumplir todas las normas y "no relajarse" y deseó que pase "todo esto, que hay gente que ha sufrido y está sufriendo".

El madrileño se mostró seguro de que avanzará rápido al entrenar ya con el preparador de porteros y admitió que ahora "con el calor no es fácil", aunque está "contento" al ver "cómo están trabajando" sus compañeros y su implicación, lo que le "motiva mucho".

Después de haber estado 74 días sin poder ejercitarse en un terreno de juego, reconoció que lo que llevaba "peor" era "la incertidumbre" que rodeaba al posible regreso de la competición, "pero, sobre todo, pensaba en los afectados por un virus que se ha ido complicando, que a personas mayores se les ha cortado la vida, y eso es lo más importante, más allá del fútbol", subrayó.

Ante la reanudación de LaLiga, el portero bético señaló que son conscientes de lo que les espera, "estadios sin afición, sonidos diferente, se escuchará a todos en el campo, muchas voces" y él volviendo "locos a todos", por su "forma de ser", bromeó, aunque se mostró seguro de que se acostumbrarán a "una situación nueva".

"Hay que mentalizarse de que no habrá público, adaptarse a los detalles", comentó, ya que entre "jugar fuera o en casa no habrá muchas diferencias" y "el que mejor preparado esté mentalmente" logrará "el mejor rendimiento" en once jornadas en las que aseguró que el Betis, aunque esté "un poco distanciado", intentará meterse en Europa.