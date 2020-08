Joel, sobre Pellegrini: "Es de agradecer que te diga las cosas claras"

El Betis vive una nueva etapa con el 'Ingeniero' a los mandos de un equipo que apunta ambicioso que apunta a Europa. El guardameta Joel apuntó las claves que hacen a Pellegrini un técnico diferente.

"Es de agradecer que te diga las cosas claras, que te muestre su confianza al principio es importante, pero ahora tengo que demostrarlo yo en el campo. Los que nos quitamos o nos ponemos de la portería somos nosotros. Estoy positivo, estoy muy feliz aquí. Lo que me ocurrió la temporada pasada, ciertos momentos no fueron buenos, pero trabajo al máximo día a día y compromiso no va a faltar", explicó sobre su relación con él.

Por otro lado, el ex del Everton analizó la posible salida de Dani Martín, el suplente. "Hemos hablado casi al llegar. En que pueda llegar un portero o si Dani Martín se va no entro, son decisiones del club, pero en lo personal estoy muy comprometido aquí. Estoy a su servicio, los minutos que me den voy a aportar lo máximo de mí, el resto no lo puedo controlar", añadió.

Además, Joel destacó que Pellegrini manda un mensaje "claro". "Es muy sincero. No tiene problemas y da igual qué jugador seas. Y su filosofía de juego, ha dado sus cuatro o cinco cosas básicas, el cambio que quiere. Estamos en un proceso. Va más rápido de lo debido porque el comienzo está casi aquí. Pero seguro que va a salir bien", señaló Joel, que concluyó: "El partido a partido es el camino".