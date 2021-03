John Finn, el 'caso Musiala' del Getafe, se decide por Irlanda

Jamal Musiala provocó un auténtico terremoto entre las selecciones de Inglaterra y Alemania, pero el joven 'crack' del Bayern de Múnich optó por quedarse con la 'Maanschaft'. Su futuro es brillante, prometedor, como también lo parece el del getafense John Finn.

Su situación ha sido parecida. A sus 17 años, este delantero de 1,93 metros que ya se ha estrenado con el primer equipo del Getafe ha tenido que elegir con qué selección jugar. Y tenía opciones distintas.

Explica 'AS' que por sus orígenes podría haber elegido entre España, Irlanda, Inglaterra y Camerún. Pero finalmente ha dejado a un lado sus otras opciones para ir con la República de Irlanda.

Jim Crawford, seleccionador Sub 21, se refirió al asunto: "He hablado con John Joe y su madre en numerosas ocasiones y él quiere jugar para la República de Irlanda. Desafortunadamente se lesionó hace un par de días. No tengo dudas de que en el próximo parón, si todo está bien, tendremos a John Joe a bordo".

Finn nació en Madrid y pasó por la cantera del Real Madrid antes de ir al Getafe. Con los celestes debutó el pasado 5 de diciembre ante el Levante y ha disputado un total de siete partidos.