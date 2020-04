Johnny Herrera, desolado tras perder a su madre por el coronavirus

Johnny Herrera ha sentido muy cerca el dolor que puede causar el coronavirus. Un dolor que sin duda se ha visto agravado al no haber podido siquiera despedirse de su madre, fallecida el pasado primero de abril, como le hubiera gustado.

El guardameta chileno se ha tomado su tiempo, ha digerido el dolor y ahora, una semana más tarde, ha accedido a relatar cómo fue aquel infame día.

Así se lo ha contado al diario 'Las Últimas Noticias'. Lo que empezó como un resfriado rápidamente se complicó, y obligó al ingreso hospitalario de su madre el sábado 28 de marzo.

"Lo único que pedía cuando iba viajando a Temuco, era que hicieran todo lo posible para poder ver con vida a mi viejita y poder despedirme", relató. Herrera se encontraba entonces en Viña del Mar.

El viaje se le hizo eterno, y más sabiendo de boca del doctor que había pocas esperanzas. "Trataba de mantener la calma durante el viaje, pero mi gran temor era no poder despedirme", continuó.

"Es duro que te digan entra a despedirte. Entré, era el único autorizado a hacerlo, con todos los resguardos. Doble delantal, doble mascarilla, antiparras, de todo. La pena es que no podía abrazarla, pero conversamos como dos horas", explicó.

Parecía que mejoraba, pero no fue así. "Se me vino el mundo encima, mi viejita no pudo seguir luchando", explicó. El COVID-19 se la llevó. Descanse en paz.