Jon Bautista se considera ahora un jugador más completo

Jon Bautista se encuentra en Bélgica, cedido en el Eupen por la Real Sociedad, y no sabe qué pasará más allá del 30 de junio. Todavía no han hablado con él. Lo que sí tiene claro es que, gracias a su salida temporal, es un jugador más completo. Lo analizó con 'Mundo Deportivo'.

"Yo venía aquí a meter muchos goles y no ha sido posible, pero estar aquí me ha ayudado porque he jugado en diferentes posiciones. He jugado en la banda derecha, en la izquierda y en la mediapunta. He conseguido ser mejor jugador, más completo, y he aprendido cosas nuevas que antes no sabía", aseguró.

¿Le siguen en San Sebastián desde la distancia? "Sí, sí. Sigo en contacto aunque todo esté así. Ya han venido aquí tres o cuatro veces y hemos estado hablando después de los partidos. Me transmiten tranquilidad y que, en la Real, están contentos con lo que estoy haciendo".

Jon se ve con posibilidades de cara a la próxima temporada: "Cuando la Real y yo decidimos salir este año, la intención era esa: un año de aprendizaje, coger experiencia y madurez para poder disputar el siguiente año un hueco en la plantilla".