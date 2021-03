Jonathan Soriano confía en salvar la categoría con el Castellón

El delantero catalán refuerza el cuadro de Juan Carlos Garrido con la mirada fijada en la permanencia en Segunda División, una categoría en la que ya fue máximo goleador en la temporada 2010/11 con el Barça 'B'.

En el acto de presentación, Soriano explicó que el camino a seguir para evitar el descenso es continuar la dinámica de las últimas jornadas. "Llevamos una buena dinámica y lo que hay que conseguir es ganar en confianza y en resultados”, afirmó.

Tras abandonar el pasado verano el Girona, Jonathan Soriano ha estado sin equipo hasta su fichaje por el conjunto 'orellut'. "No es lo mismo poder entrenar a nivel privado que hacerlo en grupo, con pelota, en el fútbol profesional. Poco a poco iré cogiendo ritmo para intentar estar lo mejor posible cuando el técnico lo necesite”, dijo el atacante, que siempre se ha caracterizado por obtener unos buenos guarismos goleadores allá donde va.

Llega al Castellón hasta final de temporada, por lo que tendrá por delante 14 partidos para demostrar el por qué de su fichaje. En todo momento quiso demostrar su ilusión por vestir la zamarra blanquinegra, afirmando que luchará por meter el mayor número de goles posible.

Si bien es cierto que su especialidad consiste en meter goles, lo que sí asegura Soriano que aportará desde el primer minuto es esfuerzo, humildad y trabajo, además de que se mostró convencido de que la situación saldrá adelante.

El ex de Girona o Espanyol no piensa más allá de estos tres meses. "Ahora mismo solo me centro en conseguir el objetivo del club. A partir de ahí empezaremos a hablar. Llevo dos días aquí y estoy encantado”, concluyó.