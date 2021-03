Jordi Alba cree en el doblete: "No renunciamos a nada"

Joan Laporta fue elegido presidente y el mandamás puso deberes a los suyos: el doblete. Bien aprendida tiene la lección Jordi Alba.

El lateral zurdo no sabe si el Barça conseguirá llevarse LaLiga y la Copa, pero no le cabe duda de que pelearán a muerte por ello. "El equipo ha crecido muchísimo. Nos plantamos en la final de la Copa con una gran remontada y en Liga estamos ahí. Vienen partidos muy exigentes y tenemos que sacarlos adelante para pelear por esta competición que está tan igualada. ¿El doblete? No renunciamos a nada", dijo a 'Sport'.

"El vestuario siempre ha estado unido. Estamos en una buena dinámica de juego, de resultados y hay buen ambiente. Eso es lo más importante para conseguir objetivos", profundizó.

Le preguntaron por las críticas que recibió a principio de curso y expresó que no le afectan: "Al final hay que respetar todo tipo de comentarios, positivos o negativos. Me he ganado el respeto de mis compañeros y de los entrenadores que he tenido. Con la edad que tengo, he vivido de todo. Al principio quizá no lo entendía, pero ahora ya lo acepto todo".

Por último, le preguntaron por los dos jugadores de moda, Mbappé y Haaland. "Son jóvenes, pisan fuerte y están a un gran nivel. ¿Si los ficharía para el Barça? Yo no decido", finalizó.