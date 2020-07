Jordi Cruyff ganó 787.000 euros sin dirigir un entrenamiento

El futuro de Jordi Cruyff podría no estar finalmente en Ecuador. Seleccionador del 'Tri', el ex futbolista aún no ha dirigido un solo entrenamiento, ni partido oficial o amistoso, con la Selección.

Según informó 'El Comercio', Cruyff ya habría ganado 900.000 dólares -787.000 euros aproximadamente- por su cargo como seleccionador, en una etapa marcada por el COVID-19.

Cruyff tenía previsto llegar en la madrugada de este viernes a Ecuador, pero finalmente no lo hizo. Según el presidente de la Federación, Fraicsco Egas, pidió unos días para pensar en su futuro.

De este modo, Jordi Cruyff podría poner punto y final a su carrera como seleccionador nacional de Ecuador sin haber dirigido un entrenamiento, pero sí con 787.000 euros en su bolsillo.