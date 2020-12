Jordi Cruyff se desmarcó de la candidatura de Font

Las elecciones a la presidencia del Barça ya asoman en el mes de enero y los precandidatos aceleran para dejar más píldoras sobre sus ideas si son elegidos en las urnas. Víctor Font, uno de los que más explicó su idea del club si sale vencedor.

En ella, colocó a Jordi Cruyff, actual entrenador del Shenzhen chino, en el organigrama de su Barça como director general de fútbol. Pero el hijo de Johan no tardó en dejar clara su postura.

"Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y, por tanto, al margen del proceso electoral a la presidencia del Barcelona", postuló el protagonista.

Una reacción que, de momento, no tuvo respuesta de Font. No descartó del todo su papel en el club azulgrana en el supuesto de que Font sea presidente, pero no quiso tomar parte de la candidatura.

Algo que ya hizo Xavi Hernández semanas atrás, cuando destacó su prioridad por el Al Sadd y el Mundial de Catar cuando fue relacionado con Font.