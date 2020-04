Jordi Évole criticó a la AFE y a LaLiga: "Me parecen patéticas estas guerrillas"

Jordi Évole está más que acostumbrado a rifirrafes, así que sabe cómo analizarlos. En su inicios como 'el follonero', se metía en más de un lío. Actualmente, hace entrevistas a políticos mayormente, pero sigue el fútbol. En 'Radio Marca', le preguntaron por el español.

"Todo esto es lucha de poder, supongo que con muchísimos intereses económicos detrás. Me parecen bastante patéticas estas guerrillas que solo les interesan a ellos", aseguró el periodista. Se refería a las acusaciones cruzadas entre los varios organismos.

También dejó claro que no está viendo partidos actuales: "No estoy siguiendo la actualidad, me estoy refugiando en el fútbol retro. Lo estoy disfrutando con mi chaval porque él se ha perdido grandes episodios de la historia de nuestro fútbol. En el mundo del deporte, he seguido no demasiado la lucha de los despachos".

Sobre cómo lleva el confinamiento, aseguró: "He tenido que currar mucho y no me he enterado mucho del confinamiento. Además, intento ser bastante disciplinado, solo salgo un día de la semana y hago la compra, ir a por medicamentos para mis padres... todo".