Jordi Mestre echó más leña al fuego de Bartomeu

El ex vicepresidente deportivo del Barcelona Jordi Mestre aseguró que los problemas internos y la división entre miembros de la junta directiva no son cosas de ahora y que vienen de muy atrás, cuando él estaba en el club.

"¿Junta dividida? Yo ya lo veía desde dentro, por eso lo dejé. No sé si las cosas han cambiado, pero cuando yo estaba dentro, no comíamos todos del mismo plato. Así de claro", explicó Mestre en una entrevista en el programa 'Tu Diràs' de la emisora catalana 'RAC1'.

El ex dirigente azulgrana, que estuvo en el club desde 2014 hasta el verano pasado, conoce de primera mano las tensiones de la directiva, ya que él mismo abandonó su cargo con plena ventana de fichajes abierta por discrepancias en el área deportiva.

En esta misma línea, Mestre comentó que ha tenido que pasar "alguna cosa" entre el presidente y el vicepresidente Emili Rousaud, que ayer miércoles criticó el "modelo presidencialista" de Josep Maria Bartomeu y confirmó que no iba a dimitir de su cargo.

"Si a mí el presidente, que es quien me ha nombrado, me dice que no confía en mí, cojo las cosas y me voy. Cada uno es diferente, pero yo pienso que, si te puso ahí, también tiene el derecho de quitarte", afirmó.

Rousaud, que había sido considerado como el candidato continuista para las elecciones del verano de 2021, reconoció en declaraciones a la 'SER' y a 'TV3' que Bartomeu realizó una serie de llamadas este martes a cuatro directivos, él incluido, para expresarles su intención de degradarlos en caso de que no quisieran dimitir, ya que no tiene poder para destituirlos por una cuestión estatutaria.

Mestre se mostró sorprendido por las declaraciones de Rousaud, ya que considera que, si existían discrepancias entre el presidente y él, no se habría planteado nunca la posibilidad de ser presidente o candidato.

"Yo veía que había diferentes sectores dentro de la junta. Por lo que leo, es irreconciliable. Si el presidente Bartomeu ha hecho dimitir a vicepresidentes, y no sé si a alguien más, es porque se trata de una cosa grave de verdad", sentenció el ex directivo azulgrana.

Desde que llegara al cargo en 2015, los cambios han sido constantes en la directiva de Bartomeu, que ha sufrido un total de nueve bajas, si se incluyen los últimos cuatro directivos cuestionados.

Los puntos de máxima tensión se alcanzaron con la gestión del 1-O, que se cobró las dimisiones del vicepresidente del área social, Carles Vilarrubí, y el vocal y comisionado del Barça Innovation Hub, Jordi Monés, y el reciente caso del 'Barçagate', cuando se encargó a la empresa I3Ventures realizar trabajos en las redes sociales contra jugadores, exjugadores y miembros del entorno barcelonista, cuyas consecuencias se extienden hasta el día de hoy.