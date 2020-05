Jordon Ibe, de las puertas de la gloria al más oscuro olvido

Un año duró el sueño de Jordon Ibe en el Liverpool. Un año duró la paciencia de Klopp con él. Estaba llamado a ser el heredero de Sterling en Anfield, pero no fue así. Recaló en el Bournemouth y con solo 24 años ha caído en el olvido.

Jordon Ibe era uno de los grandes talentos que la Academy del Liverpool había forjado en la primera mitad de la pasada década. Maduró como 'red', y acabó de forjarse en dos cesiones consecutivas, en el Birmingham City y en el Derby County.

De hecho, de este último fue repescado para jugar con el primer equipo del Liverpool la última mitad de la temporada 2014-15. Acabó jugando 14 partidos, nueve como titular. Y entonces Raheem Sterling, delantero de referencia de los 'reds', se marchó al City.

Eran muy similares. Se llevan un año justo (Sterling es mayor), ambos se sienten más cómodos jugando caídos a banda y mostraban, en ese verano de 2015, características muy parecidas.

Era lógico pensar que el hueco dejado por Sterling debía ser llenado por Ibe, de quien se decía que era un versión más joven del ya futbolista 'citizen'. Pero no funcionó.

Jürgen Klopp se hizo cargo del equipo al poco de comenzar la temporada, y aunque no perdió la confianza en Ibe, la falta de resultados del joven extremo le acabó por desesperar.

Esa temporada disputó 41 partidos, pero solo en 20 fue titular. Y mientras Sterling se estrenaba en el City haciendo once goles, Ibe apenas anotó cuatro ese curso.

Klopp decidió darle una última oportunidad, pero lejos de Anfield. Se fue al Bournemouth, traspasado pero con una opción de recompra, y con la promesa de ejecutarla si su rendimiento era el esperado.

Pero no lo fue. Su paso por el Bournemouth ha sido el final a una lenta decadencia que le ha llevado a tocar fondo con solo 24 años. En su primera temporada solo jugó 26 partidos, y no anotó ni un solo gol.

Su vuelta al Liverpool ni se planteó, y siguió siendo un 'cherrie' más. Sus cifras no mejoraron, y esta temporada directamente ha sido apartado del equipo. No juega un partido desde el 25 de septiembre de 2019, en la derrota por 2-0 ante el Burton Albion en los dieciseisavos de final de la EFL Cup.

Esta temporada ha protagonizado más titulares por lo extradeportivo que por su rendimiento sobre el terreno de juego (228 minutos en cuatro partidos). Y, como era de esperar, su relación con el Bournemouth se ha roto.

Costó 18 millones y firmó por cuatro temporadas. Y esta, la cuarta y última, no la terminará. Los jugadores de la Premier cuyo contrato expirase el 30 de junio tenían permiso para ser renovados hasta fin de temporada, y el Bournemouth, como informa 'AS', no lo ha hecho con Ibe.

Él, por su parte, ya no dice ser jugador de los 'cherries' en las redes sociales. En Instagram ha borrado todas sus publicaciones futbolísticas. De no ser porque aún tiene solo 24 años, podría pensarse que por su cabeza pasa el cortar toda relación con el fútbol y colgar las botas, pero solo parece estar aclarando sus prioridades, y espera ofertas.

Ahora bien, ¿quién se la quiere jugar a contratar a este futbolista? Impulsivo, impredecible y, tras su comportamiento durante el confinamiento, poco profesional. Prometía ser una gran estrella, pero como muchos otros se ha estrellado.

Aún tiene tiempo para cambiar y reconducir la situación. Tiempo para ser recordado por algo más que por haber sido el fallido relevo de Raheem Sterling en el Liverpool.