Jorge Cuenca, sobre su posible regreso al Barça: "Ya veremos qué pasa"

Con solo 21 años de edad, Jorge Cuenca puede presumir de haber jugado en el Alcorcón, en el Barcelona B, en el primer equipo azulgrana y en el Almería, donde se encuentra ahora en calidad de cedido por el Villarreal.

El madrileño, uno de los centrales con mayor proyección de la categoría de plata del fútbol español, concedió una entrevista en el diario 'Sport' en la que se refirió a su paso por las categorías inferiores del cuadro 'culé'.

"He crecido muchísimo. He vivido tres temporadas en el Barça, la primera en Segunda con Gerard López y luego dos con 'Pimi'. He aprendido y disfrutado un montón. Era un jugador totalmente diferente cuando llegué", manifestó.

De Óscar Mingueza, que está contando con participación en el primer equipo, reconoció que "está cumpliendo" tanto de central como lateral y fue preguntado acerca de si él podría haber tenido la misma oportunidad.

"Nunca se sabe. Cuando yo me fui había ya cinco centrales y no era la misma situación. Era complicado en ese momento predecir que habría tantas lesiones y que el equipo necesitaría aún más refuerzos", aseveró.

"Ya había estado dos años en Segunda con el Alcorcón y otro con el Barça B. Este verano acumulaba también dos años en Segunda B con el filial y creía que era el momento de dar el salto de categoría. Hubiera aceptado perfectamente ser el cuarto central en el primer equipo cuando estaba en pretemporada", agregó.

Jorge Cuenca, además, aseguró que no le cierra las puertas a un posible regreso: "Es verdad que tienen una opción de recompra. Ahora mismo estoy muy a gusto en el Almería y tenemos el objetivo de subir a Primera. Estoy disfrutando de esta etapa aquí. Luego en verano ya veremos qué pasa. Barça, Villarreal, Almería… o lo que tenga que ser".