Jorge Jesus desiste de su sueño de entrenar a Madrid o Barça

Jorge Jesus no puede quejarse de temporada. Con Flamengo, el técnico levantó la Libertadores y el Brasileirao y llevó al equipo a ser la envidia de todo el continente. Pero ni así ha podido cumplir sus sueños.

En una entrevista concedida a 'Sport TV', el entrenador del 'Mengao' admitió que su máxima aspiración era entrenar al Real Madrid o el Barcelona, algo que ya cree que no pasará.

"Incluso si vuelvo a ganar una Libertadores, mi sueño no se va a hacer realidad", lamentó Jorge Jesus.

De hecho, aseguró que volvería al Viejo Continente para enrolarse, de nuevo, en la Liga Portuguesa, donde dirigió al Benfica, Braga y Sporting CP: "No me interesa ir a Europa para formar parte de un equipo que no tiene nada que ver con el entorno y la pasión del juego brasileño. Por eso regresaré a Portugal, que es mi casa".