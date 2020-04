"Jorge Jesus me dijo: 'Vas a marcar al bajito por todo el campo"

En septiembre de 2017, el Sporting de Portugal recibió en Lisboa a un Barcelona que trataba de construir una nueva etapa ganadora de la mano de Ernesto Valverde y ya sin Neymar.

Los azulgranas se impusieron por 0-1 en un choque de Champions League que, con todo, fue bastante disputado. A Rodrigo Battaglia le tocó marcar a su compatriota Messi por todo el campo y recordó la historia en sus redes sociales.

"En el primer entrenamiento de la semana, Jorge Jesus me dijo: 'Batta, vas a marcar al bajito'. No le podía decir que no. '¿En todo el campo, míster?'. 'Sí", comenzó explicando el todavía futbolista del cuadro lisboeta.

Battaglia reconoce que le dio algo de apuro tener que perseguir a Leo por todo el campo: "Sinceramente, sentí un poco de vergüenza. Tener que perseguir al mejor jugador del mundo a todos los lados... Fue la primera vez en mi vida que lo hice".

Antes del partido, Jorge Jesus le pidió que viera varios vídeos de Messi junto a él. "Le dije que ya había visto todos sus partidos, pero insistió. Vi los vídeos con él y por suerte salió bien. Perdimos 1-0 por un gol en propia puerta, pero jugamos bien", rememoró el jugador.

El ex internacional argentino agradecíó a Jorge Jesus por todo lo que le enseñó en su carrera y por hacer posible que siga siendo jugador del Sporting de Portugal gracias a su confianza.