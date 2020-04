Jorge Mendes ya negocia con el United por James

James Rodríguez tiene altas probabilidades de dejar el Real Madrid en cuanto se produzca la apertura del mercado de fichajes. El colombiano ya estuvo a punto de irse en invierno, así que el verano no tardará demasiado en confirmar su baja del club blanco.

En el horizonte hay alternativas, pero la que mejor se posiciona es la del Manchester United, sobre todo porque los rumores ponen la operación como un negocio para abaratar el precio de Paul Pogba.

En concreto, el diario 'The Sun' ha explicado este miércoles que el representante de James, Jorge Mendes, ya ha iniciado los contactos con la directiva del club inglés para adelantar el trabajo.

Por delante habrá varias reuniones en las que se abordará el tiempo del contrato y su salario, puesto que el Real Madrid cobra algo más de 11 millones de euros al año.

Acabando su relación en 2021, el Madrid no pondrá demasiados obstáculos porque necesita liberar masa salarial y jugadores que no cuentan para Zidane, así que el traspaso es cuestión de tiempo si Jorge Mendes se pone como objetivo llevar a James a Old Trafford.

En este curso, el colombiano solo ha disputado 13 partidos, repartidos en 651 minutos hasta el parón por la crisis sanitaria.