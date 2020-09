Jorge Messi replicó a Tebas: no es válida "la cláusula de 700 millones"

Se creó una gran expectación en torno al famoso comunicado que iba a hacer Leo Messi y el 'hype' decayó al mediodía. Porque ni él lo firmó, ni hizo vídeo, ni tenía que ver con asegurar su continuidad en el Barça. Finalmente, fue su padre el que habló en su nombre, y lo hizo para replicar a LaLiga, que días atrás había asegurado que su única vía de escape del Camp Nou era pagar su cláusula de rescisión. Fue el entremés a la posterior entrevista del rosarino anunciando su continuidad.

En ese momento, por omisión significaba que tanto el jugador como su agente y abogados mantenían el pulso a Bartomeu y continuaban con la clara intención de sacarle de 'Can Barça'. Y realmente así será, pero ya tendrá que ser la próxima temporada.

"Desconocemos qué contrato es el que han analizado, y cuáles son las bases sobre las que se concluyen que el mismo contaría con una 'cláusula de rescisión' aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-20", podía leerse en el primer punto de la misiva firmada de puño y letra por Jorge Messi.

El representante del capitán azulgrana continuó asegurando que "ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente su cláusula 8.2.3.6. del contrato firmada entre el club y el jugador".

Tras ello, la familia Messi quiso dejar claro que "sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5., no aplica en absoluto".

Horas después llegó la publicación de la entrevista con Messi. Que cambia su futuro a corto plazo, pero no la guerra entre club y jugadores, ya llevada a la escena pública. No hubo solución: los Messi esgrimían que la excepcionalidad de la temporada por la crisis sanitaria retrasó legalmente el plazo para ejecutar la opción del contrato por la cual el jugador se puede ir al término de cada temporada unilateralmente. El Barça no.

Sin embargo, para evitar acudir a los tribunales ("No iría a juicio contra el Barça, es el club al que amo", argumentó Messi), el futbolista continuará en la entidad hasta que se extinga su contrato en junio de 2021.

La nueva escena hará que se acabe el estado de rebeldía tras negarse días atrás a presentarse al inicio de los entrenamientos. Leo seguirá en el Camp Nou, como muchos pretendían. Pero con fecha de caducidad. Una situación de difícil gestión para Koeman.