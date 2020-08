Jorge Molina encabeza la toma de Gelsenkirchen

Tras finalizar LaLiga con un regusto amargo, el Getafe ya ha cambiado el chip y afronta el gran reto de la Europa League. El título está solo a cuatro partidos, aunque el primer escollo es más que serio: el Inter de Milán.

Pese a ello, los pupilos de José Bordalás encararán el choque con la mayor ilusión posible. El mismo se disputará en el Veltins Arena (casa del Schalke 04) este miércoles y la expedición madrileña conocerá de primera mano las instalaciones este martes.

Y es que el Getafe aterriza este 4 de agosto en Gelsenkirchen con los 22 jugadores de la primera plantilla buscando la gloria continental. La misma les puede costar parte de las vacaciones, aunque ello no parece molestarles, tal y como ha dejado claro Jorge Molina.

"Es un gran reto. Quiero jugar los cuartos con el Getafe. Es un duelo muy importante en la historia del club. Esperamos que, el miércoles por la noche, tengamos que retrasar algún día más las vacaciones", explicó en 'AS' el veterano atacante de 38 años.

Pese al favoritismo del Inter, el delantero quiso dejar claro que, una vez el árbitro pite, las opciones serán iguales para ambos bandos. "Es un equipazo. Tiene a Lautaro, Eriksen, Lukaku... Ellos son favoritos, pero eso no te hace empezar el partido con 1-0", explicó.

Por último, Molina reveló que, en sus planes de futuro, solo está la idea de seguir en el Coliseum. "Estoy muy a gusto aquí, la gente me valora y me quiere. No se me ocurre mejor sitio para jugar al fútbol", sentenció.