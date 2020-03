Sampaoli firma por Atlético Mineiro a cambio de un sueldo millonario

Las informaciones de las últimas horas han cobrado estatus de certeza: Jorge Sampaoli ya es el entrenador de Atlético Mineiro. No han trascendido los detalles, pero el argentino emprende una nueva etapa el estado de Minas Gerais.

Tras despedir a Rafael Dudamel, que ha durado dos meses en el cargo. Sampaoli sigue en el Brasileirao tras su corta aventura en Santos. Gustaba Sampaoli en el pasado y Sette Camara ha hecho realidad su objetivo. Dudamel solo ha dirigido al equipo en diez partidos.

Jorge Sampaoli, ex seleccionador de Chile y Argentina, así como ex entrenador de Sevilla, llega a un club necesitado de alegrías, derrotado incluso por modestos en la Copa Brasil. Ganador de la Libertadores en 2013, no gana un campeonato nacional desde 2014, cuando levantó la Copa. La última Liga Brasileña que conquistó es del año 71.

El estreno de Sampaoli será contra Cruzeiro, gran rival de Atlético Mineiro.

No llega gratis, no obstante. Según 'Globoesporte', Sampaoli cobrará 1,2 millones de reales al mes, al cambio, 250.000 dólares mensuales.