Jorginho ejemplificó el respeto del Chelsea al Sevilla

El Chelsea visita este miércoles al Sevilla con la intención de buscar un triunfo que rubrique su clasificación para la siguiente ronda de la Champions League 2020-21 como primero de grupo.

Además del entrenador Frank Lampard, el jugador Jorginho analizó el encuentro en rueda de prensa: "Les tenemos un gran respeto porque son muy organizados".

"Es una gran oportunidad para nosotros intentar ganar el grupo. Sabemos que terminar en la cima es algo importante, así que vamos a intentar ganar el partido para lograrlo", agregó.

Jorginho continuó elogiando al combinado dirigido por Julen Lopetegui: "Es un gran equipo, así que podemos hacer cambios y mantener alto el nivel del equipo".

"Todos quieren jugar pero lo más importante es que intentamos ganar. Cuando llegue la llamada, estoy trabajando duro para estar preparado para eso", añadió.

El futbolista 'blue', además, se refirió a su compañero de vestuario Olivier Giroud: "Todo el mundo lo quiere porque es un buen tipo y se lo merece".

"Aporta mucho a nuestro grupo, no solo en el campo, sino también en el vestuario, así que cuando vi el balón entrar, me sentí muy feliz. Eso es fútbol y por eso me encanta. Nunca se sabe lo que va a pasar y en ese momento fue una sensación increíble", concluyó.