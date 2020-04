Jorginho, un paso más lejos de la Juve

Joao Santos, representante de Jorginho, ha negado contactos con la Juve para fichar al hoy futbolista del Chelsea. Los rumores le sitúan de nuevo a las órdenes de Maurizio Sarri, quien el dirigiera en el Nápoles antes de que ambos pusieran rumbo a Londres en 2018.

El agente fue claro. Ni la Juve ni Sarri le han llamado para conocer el estado de su representado. "No he tenido contactos con la Juventus. Ni Sarri, ni el gerente me han llamado para obtener información sobre Jorginho", dijo, en declaraciones reproducidas por 'CalcioMercato'.

"Hasta la fecha, no sé absolutamente nada sobre esto. El chico está muy feliz en Londres, donde está demostrando su valía y donde todavía tiene tres años más de contrato", continuó.

Abordó su futuro inmeadiato. "Y en julio, existe la posibilidad de agregar un cuarto y abrir negociaciones para renovar el contrato con el Chelsea. No sé cuáles pueden ser las estrategias de mercado de la Juventus, pero estos son los planes para nuestro futuro", explicó.

"Y repito, hasta la fecha, ni el cuadro 'bianconero', ni ningún otro equipo ha presentado una oferta por Jorge. ¿Si ha habido contactos en verano? Paratici me conoce muy bien desde hace años, pero nunca me llamó para pedir información sobre Jorginho", añadió, para finalizar.