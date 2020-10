José Alberto, encantado con el ambiente en Miranda

José Alberto López fue presentado como nuevo entrenador del Mirandés el pasado 27 de julio y reconoció que desde el primer momento se sintió identificado con la filosfía del club. "En Miranda se respira un ambiente especial", admitió.

Con la sombra alargada de Iraola, el listón para entrenar al equipo estaba muy alto, pero a José Alberto no le asustó el reto. "Soy una persona que no se para a analizar lo que ya ha pasado o lo que está por venir. Hay que vivir el día a día", dijo en una entrevista realizada por 'AS'.

El equipo se encuentra actualmente octavo en la clasifiación de Segunda a solo cuatro puntos del ascenso directo, aunque el técnico piensa que debería ser menor esa diferencia: "Tengo la sensación de que tendríamos que tener más puntos. Nos ha faltado generar más situaciones claras de gol".

A pesar de la profunda renovación que sufrió la plantilla este verano, el equipo está en un gran momento de forma debido a la buena mezcla que hay entre los jugadores. "Tenemos futbolistas con mucha creatividad, eso nos hace ser diferentes al resto.", concluyó.