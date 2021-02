José Alberto López comenzó a hablar de finales a falta de 19 jornadas

El Castellón y el Mirandés se enfrentan este domingo en la vigesimocuarta jornada de LaLiga SmartBank. Los rojillos bucan un triunfo con el que mantenerse en la lucha por el 'play off' de ascenso.

José Alberto López, entrenador del cuadro de Anduva, analizó el encuentro en rueda de prensa: "Ese error de tener mayor euforia por ganar lo cometimos en semanas anteriores, pero en esta no lo he notado. Les dije a los chicos que quedan 19 finales y debemos mantener las ganas de ganar que el equipo tiene, con intensidad y compromiso. Es el camino que hay que seguir".

"Ahora mismo no hay una gran diferencia entre jugar contra un equipo de la zona alta o contra el que va el último. Todos nos jugamos mucho. Los matices son los que marcan los partidos. Debemos ser compactos y sólidos a nivel defensivo. Cuando no cometes errores, estás más cerca de ganar", agregó.

También se refirió a la baja por sanción de Daniel Vivian: "No me paro mucho a pensar en los jugadores que no van a estar. Tenemos mucha confianza en todo el mundo. Todos han tenido participación".

"Hay futbolistas que llevan tiempo sin jugar, pero están entrenando muy bien. El día a día nos está haciendo crecer como equipo para competir al máximo nivel", añadió.