José Alberto sabe que el duelo con el Logroñés es casi un derbi

El partido entre el Mirandés y el Logroñés es casi un derbi y José Alberto lo sabe. El entrenador del conjunto 'jabato' fue preguntado por ello en la rueda de prensa previa y confesó que le llama la atención, aunque tiene los deberes hechos, pues es consciente de lo importante de la cita para los fans.

"Me hicieron saber que este partido es casi como un derbi, un partido muy especial para nuestra gente. He visto vídeos de los últimos enfrentamientos y la pena será el no poder disfrutar de la afición. Sobre todo lo sentimos en Anduva y lógicamente en salidas importantes", explicó.

Su balance del año, muy claro: "Cuando llegamos, solo había cuatro jugadores con contrato. Se confeccionó un equipo nuevo que sorprendió desde la primera jornada. No hemos tenido ni rachas muy favorables ni muy desfavorables. Espero que en 2021 sigamos compitiendo igual e intentar mejorar en la eficacia ante la portería rival. Y por encima de lo deportivo, deseo que haya salud y ninguna lesión importante".

De paso, reconoció que no están muy finos en casa: "Nuestro campo no es el mejor de la categoría. En Anduva, nos cuesta tener el ritmo que tenemos en otros estadios. Nosotros nos adaptaremos a lo que vaya demandando el partido. No sirve de excusas que el campo pueda estar mejor o peor".