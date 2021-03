José Gomes estalló: "¡Merecemos respeto! ¡Qué fútbol es este!"

El Leganés se llevó un punto de su visita al Almería después de que, en el 98', el colegiado señalase el punto de penalti tras consultar la acción en el VAR.

Una acción muy polémica y por la que el entrenador José Gomes pidió respeto: "Estoy muy enfadado con lo que le están haciendo al club y a mi equipo. Nosotros merecemos respeto. Y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar serios en el partido".

"El VAR es una herramienta espectacular si se utiliza bien. Si no hay certeza al 100% de lo que ha pasado no puede intervenir. No es necesario ir muy lejos. En casa de este rival (Butarque, Leganés), hacemos un gol y el VAR nos anula el gol", agregó.

José Gomes, además, dio una visión más general de lo sucedido: "Hay muchas situaciones. Por el bien del fútbol, hay que entender lo que pasa. Este sábado me ha tocado a mí, pero otro día le toca a otro. Si no estás seguro, dejad al árbitro pitar"

"El árbitro ha pitado lo que tenía que pitar. Es falta sobre Maras. Él salta para buscar el contacto de Maras y el árbitro, muy bien, ha pitado falta a nuestro favor. Cómo va a terminar una falta a favor con un penalti en contra...", añadió.

El técnico portugués terminó con una reflexión: "Qué es esto, qué fútbol es este. Qué queremos de nuestro fútbol. España tiene jugadores fenomenales, equipos buenísimos, cuerpos técnicos de muchísima calidad... qué le están haciendo al fútbol"

"Nos han perjudicado con una cosa que no ha existido y yo tengo que decirlo. Porque este es un club que está invirtiendo en un proyecto para ir a Primera y tiene a muchos aficionados que están sufriendo lo que está pasando y yo lo tengo que decir", concluyó.