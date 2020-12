José Gomes no ve decisivo el choque con el Espanyol

El entrenador del Almería, José Gomes, considera el partido del domingo en el estadio del Espanyol como "una oportunidad para mostrar la capacidad" de su equipo, tras perder ante otros rivales directos por el ascenso y al compartir ambos conjuntos el objetivo de pelear por subir a Primera.

"Es verdad y hay ese tema alrededor porque hemos perdido contra Sporting, Mallorca, aunque hemos ganado al Rayo, pero hay ese ruido", admitió este viernes en una rueda de prensa telemática el técnico portugués.

Para el preparador del Almería, en los partidos contra Sporting y Mallorca no merecieron perder, por lo que incidió en que "el del Espanyol es una oportunidad para demostrar también nuestro nivel", aseveró.

"No es lo mismo terminar el año ganando o perdiendo e irse de vacaciones, pero no estamos jugando la decisión de una temporada. Es muy importante lo que pase, pero no es decisivo. Hay mucho por jugar, la Liga es muy larga, todavía no hemos llegado a la mitad, pero va a ser un partido en el que los dos equipos vamos a salir al campo para intentar ganar", aseguró.

Sobre el choque ante el Espanyol, reconoció que van a jugar "contra un rival que es el equipo que más tira a puerta de toda la categoría y esa relación entre tiros a puerta y goles, como tira más es el equipo que tiene más goles de categoría".

Gomes añadió que el conjunto catalán "tiene muchos jugadores que no tienen el problema de disparar, tienen mucha calidad, aprovechan muy bien las oportunidades que tienen".

Respecto a si planteará un cambio de sistema, dijo que "jugar con un centrocampista más" lo han hecho "casi siempre", aunque admitió que "es verdad" que ha

"No sería descabellado hacerlo, pero hay que intentar hacer todo para ganar el partido, lo que pasa por ser 100% fiel a las ideas más fuertes de nuestro equipo", indicó el técnico del Almería.