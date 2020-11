José Gomes ve al Rayo como uno de los rivales más fuertes

El entrenador del Almería, el portugués José Gomes, advirtió este viernes de que el Rayo Vallecano, al que su conjunto visitará el domingo en la undécima jornada de LaLiga SamartBank, "tiene una plantilla muy fuerte y muy experta", y es "uno de los equipos más fuertes del campeonato".

Gomes, tras el triunfo del Almería este pasado jueves en Sabadell (1-2) en un partido aplazado de la primera jornada, declaró a los medios de su club que cuentan con menos de 72 horas para preparar el choque en el Estadio de Vallecas, un plazo en el que verán "cómo se han recuperado" sus jugadores y "cómo manejan" esa circunstancia.

"El Rayo, aparte de estar muy confiado en la circulación del balón por detrás, es el equipo que saca más centros y está por delante de nosotros en la clasificación (quinto con 16 puntos frente al noveno del Almería, con 14). Tiene una media de 29 centros por partido, y eso significa que los busca con facilidad, por lo que hay que estar muy atentos", dijo.

El técnico luso destacó, además, el poder que el conjunto franjirrojo ejerce en las áreas y recalcó que en Segunda "todo el mundo puede ganar a cualquiera y el Rayo es uno de los equipos más fuertes del campeonato".

Sobre el cansancio que pueda acusar su equipo, aseveró que "eso de la fatiga o de estar cansados no existe" y añadió: "Sabemos que un jugador que juega jueves por la noche y domingo por la tarde a lo mejor no va a estar 100% recuperado, pero hay que dar lo que tenemos y descansar después de un partido".

El portugués presentó un once muy diferente al habitual el jueves en la Nova Creu Alta y admitió que "no es algo frecuente" y que a los entrenadores no les "gusta hacer cambios así", aunque "muchas veces es necesario estar muy consciente y muy frío, y pensar con lógica lo que es mejor para el club", como aseguró que ha sido el caso.