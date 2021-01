José Juan, el "obrero del fútbol" que eliminó al Real Madrid

Si hubo dos nombres propios durante la semana pasada en el mundo del fútbol, esos fueron los del Alcoyano y José Juan. El modesto guardameta fue 'trending topic' y su gran actuación ante el Real Madrid le convirtió en viral durante días.

Pero el mundo del fútbol viaja a una velocidad vertiginosa y el siguiente choque copero de los de Alicante ya está a la vuelta de la esquina. José Juan y los suyos se verán las caras con el Athletic y el meta habló con 'Mundo Deportivo'.

"Me considero un obrero de fútbol. He jugado mucho en Segunda, diez años, y también en Segunda B. No me quejo", repasó el portero, al que no muchos conocían hasta el partido ante el Real Madrid.

Al arquero le preguntaron por su edad. "La edad solo es un número y el que habla es el verde. El verde no te da opciones y, si estás mal, se te ve todo".

José Juan, en el que volverá a fijarse todo el mundo en la Copa, reconoce que la victoria ante los 'merengues' sí que le cambió un poco en el día a día: "Mi vida familiar sigue igual. A nivel de entrevistas y de redes sociales, la verdad es que es un cambio brutal. Intento tomarlo con calma, con mucha tranquilidad y disfrutar del momento".