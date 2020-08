José Rodríguez reiteró sus ganas de sentirse "importante"

Entre tanta polémica por el ERE que rodea a la primera plantilla del Málaga, José Rodríguez tiene un objetivo claro, y así lo dejó claro tras la derrota del equipo de Pellicer ante el Cádiz en el segundo amistoso de la pretemporada.

"Va a ser un proyecto en el que me consideran muy importante y eso es lo que yo quiero y necesito, sentirme importante. Si no lo sintiera así, no me quedaría. Estoy muy agradecido a todo el mundo y al club por el apoyo que me está dando porque quiere que me quede aquí. Yo lo que quiero es jugar", señaló el centrocampista.

José Rodríguez está incluido en el ERE que ha puesto encima de la mesa el administrador judicial, José María Muñoz, aunque tanto el club como el jugador esperan llegar a un acuerdo para rebajar la ficha y continuar ligados.

"Ha sido un día muy bonito, pero estoy muerto, faltando 20 minutos estaba muy cansado. Era lo que quería, ponerme la camiseta por segunda vez", declaró José Rodríguez, que llegó más tarde al inicio de la pretemporada por el lío en el 'caso Fuenlabrada', donde estaba cedido la pasada temporada al no poder ser inscrito con el Málaga.

"Somos muchos nuevos y esta concentración nos va a venir muy bien para conocernos todos. Y tenemos que empezar a competir porque la Liga está a la vuelta de la esquina", concluyó sobre el stage de pretemporada en el Alhaurín Golf Hotel de Alhaurín el Grande.