Jota explicó por qué cambió el Aston Villa por el Alavés

En unas declaraciones concedidas al diario 'Marca', Jota Peleteiro, reclutado por el Alavés en la recta final del mercado de fichajes estival, quiso hablar sobre su nueva etapa como jugador profesional.

El extremo derecho español explicó los motivos que le llevaron a cambiar el Aston Villa por el conjunto vitoriano, con el que tan solo ha podido jugar, de momento, un solo partido.

"En el fútbol los veranos siempre son largos. Habíamos valorado la opción de salir, pero no queríamos salir a ningún sitio solo por movernos. No quería un movimiento solo por jugar, y durante todo el verano hubo diferentes ofertas, hasta que al final del mercado surgió esta posibilidad de venir aquí, me llamó mucho la atención y, lo más importante, me ilusionaba mucho", explicó.

Además, no dudó en reconocer que no le importaría permanecer en el conjunto español, con el que ha firmado hasta 2021, durante varias temporadas: "Yo creo que podría ser, también hay otras variables en el mundo del fútbol siempre, pero me gusta mucho la ciudad y el club me transmite que iba a estar muy bien y que no me preocupase de sentir si era un paso atrás, lo que tenía este club es siempre ilusión y ambición".

Jota también analizó la diferencia entre la Liga y la Premier League: "No se puede decir que una sea mejor que otra, cada una tiene sus cosas mejores y peores, pero en la Premier en todas las categorías se mueve mucho dinero y en España no. Aquí es un fútbol más táctico y de calidad, los entrenadores están mejor formados".

"En Inglaterra es un fútbol de tú a tú, está claro que ahora se está europeizando todo y se está teniendo ese punto medio de tú a tú, pero con un poco de orden. Allí les gusta que haya muchas ocasiones de gol. Al final son culturas diferentes y formas de vivir y ver el fútbol distinta, pero entiendo que cada uno diga que lo suyo es lo mejor, como todo en la vida", sentenció.