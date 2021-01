"Jovic tenía demasiada presión en el Madrid"

Luka Jovic no consiguió triunfar en el Real Madrid, al menos en su primer intento. La cesión al Eintracht de Frankfurt le permite reencontrarse. Ya marcó un doblete en su debut. Un buen hacer que Dimitar Berbatov, embajador de Betfair, ya esperaba.

"A mí, desde luego, no me pilla en fuera de juego. Yo sabía que en su regreso a la Bundesliga lo haría fenomenal", aseguró el ex futbolista, consciente de las condiciones que tiene el delantero.

"En el Real Madrid seguramente tenía demasiada presión y no se sentía cómodo. Seguramente se comía mucho la cabeza. Es verdad que es solo un partido, pero estoy seguro de que continuará dando de qué hablar", añadió.

Berbatov no cree que sea un paso atrás en su carera: "Que va. Puede regresar al Madrid con la confianza a tope y demostrar lo que puede hacer. Depende de él superar ese problema de confianza y demostrar que es mejor de lo que creen.