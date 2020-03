"Jovic es el único hombre que hace el 100% para arruinar su carrera"

Si Jovic tenía algún defensor acérrimo en su país, la polémica generada por su comportamiento en Serbia, donde se ha saltado el aislamiento, le ha valido para que nadie dé nada por el delantero del Real Madrid en estos momentos.

Ni siquiera le apoya el mítico ex entrenador serbio Dragoslav Stepanovic, que llegó a entrenar al Athletic y al Eintracht de Frankfurt, y le ha defendido en algunas ocasiones. Pero esta última polémica le ha hecho cambiar su discurso.

En declaraciones al medio alemán 'Kurir', Stepanovic señaló: "¡Es el único hombre que hace el 100% para arruinar su carrera! Jovic trabaja contra sí mismo". Y es que el serbio también se metió en el fango por unas palabras acerca de las donaciones en su país.

"Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Madrid. No puedo creer lo que el chico se está haciendo esto a sí mismo", añadió.

La realidad es que Jovic no deja de meterse en un problema, para sumarse otro al contador, y Stepanovic le da un consejo: "Será mejor que se calle. No me creo que haya hecho algo como esto".

"Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto. No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada!", concluyó.

Unas críticas que se suman a las de Berbatov en los últimos días, así como las de varios mandatarios de su país, entre ellos el presidente, Aleksandar Vucic, que afirmó que "si Jovic sale de casa se le arrestará".