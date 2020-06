"Jovic no está metido al 100% con la idea de triunfar en el Madrid"

El primer año de Luka Jovic en el Real Madrid ha estado marcado más por asuntos extradeportivos que deportivos. El serbio no ha aterrizado con buen pie y Mijatovic cree tener la razón.

"Personalmente me hubiese gustado hablar de él por marcar goles. Es joven y ha llegado aquí con un buen caché tras un buen año pasado en el Eintracht de Frankfurt", aseveró el ex delantero en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

Comenzó bien Mijatovic, pero poco a poco fue entonando la culpa al ariete. "No ha cogido el truco y no le hemos visto mucho, solo unos detalles que no sirven para decir que es jugador del Real Madrid. Él mismo parece que no está metido al 100% con la idea de triunfar en el Real Madrid. Tal vez sea contraproducente que esté aquí así", añadió.

Mijatovic, que considera que ha pasado "demasiado tiempo sin fútbol", habló de la renovación de Ramos. "Me parece bien verlo muchos años aquí. La renovación año a año o dos años no tiene importancia. Hay que refrescar la memoria por las salidas de Hierro, Raúl o Casillas, que salieron por la puerta de atrás. Ramos, como español, se tiene que retirar en el Real Madrid", afirmó.

"Jugar en el Di Stéfano es la única opción y tendremos que aceptarlo. Será una desventaja para los jugadores del Real Madrid, pero tendrán que acostumbrarse. Los equipos contrarios tendrán una pequeña ventaja, impone más el Bernabéu aunque sea vacío. Más concentración y ganas tendrán que poner, será un poco raro", sentenció.