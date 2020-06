Jovic no estaba solo: Maksimovic y Saponjic, con el madridista en la piscina

Luka Jovic no era el único que estaba de barbacoa este fin de semana. Después de salir a la luz las polémicas imágenes del jugador del Real Madrid disfrutando del fin de semana con una Férula en su pie lesionado, 'Deportes Cuatro' ha desvelado unas imágenes que echan más leña al fuego.

Junto al delantero serbio, que se saltó el confinamiento y se lesionó, aparecen en la piscina el jugador del Getafe Maksimovic y el del Atlético de Madrid Saponjic, tal y como mostró la propia pareja de Jovic en redes sociales.

Pero ha sido el medio ya citado el que se ha percatado de que las otras dos personas que acompañaban al lesionado Jovic eran los jugadores Maksimovic y Saponjic, que podrían meterse en un serio problema, ya que se encuentran entrenando diariamente con sus equipos y se han saltado el protocolo de seguridad.

Los tres jugadores serbios compartieron el fin de semana junto a sus respectivas parejas en Madrid. El único que tiene excusa es Jovic que estaba lesionado y no iba a juntarse con sus compañeros en varias semanas.

Justamente sobre la polémica de Jovic habló en la noche de este domingo Javier Tebas, que pasó por los micrófonos de 'Movistar TV' y le restó importancia al asunto, ya que el madridista no está teniendo contacto con sus compañeros.

"He hablado con el Real Madrid, hay que recordar que Jovic no comparte lugares de entrenamiento con el resto de sus compañeros, pero el chico ha explicado que estaba con la gente con la que convive en su casa. No era una multitud como en el caso del otro día del Sevilla", explicó.

"Ahora igual tenemos que mantener al máximo la atención. Nos quedan 40 días de competición dura y podemos lograr un objetivo que parecía increíble a mediados de marzo", añadió sobre Jovic, aunque esta en esta explicación solo sirve al jugador 'merengue', ya que sus otros dos compatriotas podrían ser duramente sancionados y apartados para evitar cualquier tipo de contagio.