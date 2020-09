"¿Jovic? No le metí porque no quería cambiar el dibujo"

El Real Madrid inició su defensa del título liguero logrado en la temporada 2019-20 con un empate a cero en Anoeta frente a la Real Sociedad que dejó con sensaciones encontradas a Zinedine Zidane.

El técnico galo compareció ante los medios tras el choque y dejó claro que, pese a perder dos puntos, el trabajo del equipo fue bastante bueno para las alturas de temporada en la que se encuentra la plantilla.

"Son dos puntos perdidos porque siempre vamos a por la victoria. En general hicimos un buen partido. En defensa no concedimos nada. En la primera parte creamos ocasiones, en la segunda no...", explicó el preparador.

Zidane también habló sobre su polémica decisión de, con 0-0, dejar en el banquillo a sus delanteros suplentes, especialmente a un Jovic que sigue sin contar para el técnico.

"No quería cambiar el dibujo, había que meter a jugadores en la bandas. Es lo que hicimos. ¿Jovic? Tengo muchos jugadores. He elegido así. No tengo nada contra Jovic ni contra ningún jugador. No quería cambiar el dibujo y por eso toqué las bandas", aseveró.

Por último, el técnico de las tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018 habló sobre su decisión de dejar fuera a Casemiro y analizó en profundidad el debut de Odegaard a sus órdenes.

"Lo de Casemiro fue algo puntual. De Martin estoy contento con su debut. No tiene molestias en la rodilla que es lo importante. Es el primer partido y sólo hemos tenido tres semanas. Poco a poco iremos mejorando con Odegaard. Hay que estar tranquilos con todos. Nos ha faltado el gol, pero hay que estar tranquilos", sentenció.