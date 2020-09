"Jovic no tiene otra opción que marcharse del Madrid"

El ex futbolista y embajador de 'Betfair' Dimitar Berbatov aconsejó a Luka Jovic que abandone el Real Madrid este mismo verano para poder volver a disfrutar de la continuidad como jugador profesional.

"Estoy decepcionado con cómo le están yendo las cosas a Jovic en el Real Madrid. No está funcionando. Creo que una cesión sería el movimiento más adecuado para él", comentó Berbatov.

Y añadió: "Seguramente volver a Frankfurt sea también el mejor destino. Allí lo tiene todo para volver a ser un delantero decisivo. Conoce el entorno, lo adoran y podría volver a ser el jugadorazo que fue allí".

El embajador de 'Betfair' considera que Jovic no tiene otra opción si quiere volver a disfrutar del fútbol como antes: "Es que no tiene otra opción que marcharse. No está jugando. Zidane dejó entrever con el partido ante la Real Sociedad que no le dará muchas oportunidades. Tampoco ha tenido suerte con las lesiones, así que su mejor apuesta sería retornar a donde se salió y reencontrarse a sí mismo".

Además, Berbatov también ofreció unas palabras sobre James Rodríguez, que puso punto y final a su etapa en la 'casa blanca' y se convirtió en nuevo jugador del Everton: "No creo que el Real Madrid lo haya hecho necesariamente mal con James. A veces las cosas funcionan así. Como ha pasado con Bale, hay hombres que en un club llegan a un punto de no retorno y entonces se necesitan movimientos de salida".

"Da igual lo jugadorazo que seas, el equipo del que te marchas seguirá existiendo y triunfando. Ningún jugador es más grande que todo el club. Así que al Real Madrid le seguirá yendo bien sin Bale ni James y James abrirá un nuevo episodio de su vida. En el caso de Bale sí que resulta interesante, porque es una cesión y tendrá que volver", añadió.

También tuvo palabras de elogio hacia el colombiano por su buen arranque en la Premier: "Tiene una zurda mágica y lo está haciendo de maravilla. Serán solo dos partidos, sí, pero con Ancelotti seguro que los dos consiguen triunfar".

"El Tottenham puede aspirar a títulos con Bale"

Finalmente, Berbatov quiso ofrecer su opinión sobre el regreso de Gareth Bale al Tottenham: "Seguro que Bale estará pensando después de ese partido '¡aquí podemos hacer algo!'. A mí me pasó algo parecido cuando fiché por el United. En aquel vestuario había jugadorazos en ataque como Cristiano Ronaldo, Tévez, Rooney… Créeme, meterse en aquel sitio era excitante… pero también todo un reto. Porque te tienes que poner a su altura, pero en el caso de Bale, no será un problema".

"Y cada jugador empuja al otro a ser mejor, así que el Tottenham mejorará con la llegada de Bale. Con su presencia el Tottenham puede aspirar a títulos, porque es verdad que son muy buenos, pero por ahora tienen una vitrina vacía que enseñar", sentenció.