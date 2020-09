Jovic, superado por dos canteranos y en la rampa de salida

A cada día que pasa queda más claro que Luka Jovic no tiene futuro, al menos de inmediato, en el Real Madrid. Frente a la Real Sociedad y pese a la necesidad de buscar gol, el delantero se quedó en el banquillo mientras el club le busca salida.

Como señalaba 'Marca' el pasado jueves, la directiva del Real Madrid ha acabado aceptando la petición de Zinedine Zidane de buscarle cesión al serbio. Tras un año en el que no pudo adaptarse, el francés entiende que necesita coger experiencia fuera.

Resulta llamativo porque llegó como un fichaje estrella. 60 millones costó, pero su bagaje ha sido excesivamente pobre y el técnico madridista no contó con él ni cuando parecía más necesaria su entrada.

Ante la Real Sociedad, Zidane sacó a jugar a Sergio Arribas y Marvin, quienes hacían su debut con el primer equipo blanco. Y Jovic, que fue convocado pese a saber que tendrá que salir, no tuvo ni un solo minuto.

Tras el partido, el preparador blanco se limitaba a explicar que los dos jóvenes entraron porque quería mordiente por fuera: "No quería cambiar el dibujo, había que meter a jugadores en la bandas. Es lo que hicimos".

Y sobre Jovic, así habló: "Tengo muchos jugadores. He elegido así. No tengo nada contra Jovic ni contra ningún jugador. No quería cambiar el dibujo y por eso toqué las bandas".