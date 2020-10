Jovic tampoco carbura con Serbia

Después de sumar apenas 129 minutos realmente discretos con el Real Madrid y ni aparecer ante el Levante, Luka Jovic se fue convocado con Serbia con una esperanza: utilizar esta ventana como un buen escaparate.

En un ambiente completamente distinto al del Madrid, el delantero podía mostrarse más cómodo, pero no fue así, empezando por el 'play off' para la Eurocopa contra Noruega, en el que no tuvo ni un solo minuto.

Mitrovic y Djuricic formaron en punta en el triunfo 2-1, y quien entró en la segunda mitad para asegurar fue Milinkovic-Savic. Ni rastro de un Jovic que sí fue titular este domingo y disputó los 90 minutos frente a Hungría.

Serbia cayó por 0-1 en un partido tosco donde el delantero madridista tampoco carburó. Junto a Ljajic, Jovic no consiguió superar a la defensa rival y ahora le queda únicamente una oportunidad ante Turquía, el miércoles a las 20:45.

No parece que le falten cualidades a Jovic, al que algún pequeño detalle sí se le pudo ver, especialmente ante el Betis, pero es claramente insuficiente. Y ahora, el serbio también acusa su falta de continuidad y confianza con su selección.