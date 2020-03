Jovic utilizó las mismas máquinas que un infectado por COVID-19

La plantilla del Real Madrid está en cuarentena después del positivo de Trey Thompkins en el coronavirus. El conjunto blanco mandó a todos sus jugadores a casa en caso de que se hayan infectado.

Luka Jovic, en una entrevista en 'B92', afirmó haber utilizado el mismo equipo que Thompkins. "Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días, he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus", confesó.

Eso sí, Jovic quiso tranquilizar a todo el mundo: "Me siento realmente bien, no tengo síntomas. Estamos esperando a la decisión del club". Mientras tanto, el serbio y todos los jugadores del Real Madrid se encuentran en sus respectivas casas.

"Fuimos al entrenamiento por la mañana, pero vinieron del club y nos dijeron que no teníamos entrenamiento ni nada durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no abandonar Madrid", explicó el balcánico.

Mientras están en cuarentena, los futbolistas del Real Madrid entrenarán en sus casas para no perder la forma. El conjunto blanco le ha dado a cada jugador un plan de trabajo personalizado.