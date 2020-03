Jovic provocó una polémica en Serbia... y tuvo que explicarse

Jovic se saltó la cuarentena en España para volver a su país y puso en el centro de todas las miradas como uno de los jugadores de LaLiga que ha burlado el estado de alarma.

El atacante se disculpó y aseguró en una entrevista que estaba dispuesto a asumir lo que las consecuencias, además de que dejó claro que iba a seguir ayudando a su país como Stankovic. Sin embargo, esas palabras no han sido bien interpretadas por el ex futbolista.

"Ayudaré como he ayudado antes. El hecho de que no publique cuándo o cómo no significa que no lo haga. Me parece que las personas solidarias no son las que ayudan a los demás bajo los focos y cuando todos están mirando. Y por supuesto que estoy listo para soportar las consecuencias de mis acciones", explicó Jovic en 'Objektiv'.

El jugador del Madrid matizó estas palabras en su perfil de Instagram después de darse cuenta que no se había interpretado como él quería: "Míster, espero que sepa que no me refería a usted ni a nadie en concreto. Respeto y valoro su trabajo. Me alegro de que todavía haya gente como usted, que están preparados para ayudar a nuestra gente en este momento tan difícil".

Esto viene a raíz de que Stankovic adquirió respiradores y herramientas para los médicos de Serbia para ayudar en la batalla contra el virus. Jovic vuelve a ponerse en el ojo del huracán.