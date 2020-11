Jovic y Odegaard alegran la vida a Zidane

Después del parón por selecciones, la hora le llegó a los clubes. El Madrid, que perdió contra el Valencia antes de los partidos de selecciones, buscará en La Cerámica la victoria para recuperar sensaciones.

Zidane tenía en mente una idea, pero se le ha venido al traste tras la lesión de Ramos. Las buenas nuevas son las recuperaciones de Militao y Hazard, que podrían estar frente al Villarreal.

Y a esto hay que añadir el papel de Jovic y Odegaard. El serbio ha sido el protagonista absoluto a nivel de selecciones después de marcar tres goles (uno a Escocia y dos a Rusia).

El delantero parece haber resucitado después de haber estado desaparecido en lo que llevamos de esta temporada. Lo único que le falta al ex del Eintracht es confianza para cambiar su situación en el Madrid.

Por su parte, Odegaard no ha jugado con Noruega y eso ha tranquilizado a Zidane. Según informa 'AS', el club estaba asustado con una posible recaída en el sóleo y al final no hay nada que lamentar.

Los positivos en coronavirus en varios integrantes del combinado nórdico ayudaron y mucho, aunque incluso el jugador corrió peligro porque le obligaban a hacer una pertinente cuarentena. Finalmente, el futbolista dio negativo en las pruebas en su regreso.